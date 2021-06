---------------------------------------------------------------------------

PAION ERHÄLT MHRA-ZULASSUNG FÜR BYFAVO(R) (REMIMAZOLAM) IN DER KURZSEDIERUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH



Aachen, 29. Juni 2021 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) gibt heute bekannt, dass die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) Byfavo(R) (Remimazolam-Besylat) bei Erwachsenen für die Kurzsedierung zugelassen hat. Byfavo(R) ist ein ultrakurz wirksames intravenöses Benzodiazepin-Sedativum/Anästhetikum. Die Entscheidung folgt der Zulassung durch die Europäische Kommission in der EU (einschließlich der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) im März 2021.

Dr. Jim Phillips, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: "Wir sind begeistert, dass die MHRA Byfavo(R) zugelassen hat. Die Markteinführung im Vereinigten Königreich kann nun von unserer britischen Tochtergesellschaft unter der Leitung von Katja Lundell und ihrem Team für die zweite Hälfte des Jahres 2021 vorbereitet werden. Das Vereinigte Königreich ist einer der stärksten Märkte in Europa und wir haben positive Erwartungen an die Akzeptanz von Byfavo(R) in diesem wichtigen Markt."

Die MHRA-Zulassung für Byfavo(R) basiert auf den Daten eines umfassenden klinischen Phase-III-Programms in den USA in der Kurzsedierung von Patienten, die sich einer Bronchoskopie oder Koloskopie unterzogen. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Byfavo(R) wurde in drei pivotalen Studien an 984 Patienten untersucht, die sich einer Koloskopie (zwei Studien) oder Bronchoskopie (eine Studie) unterzogen, von denen 639 Patienten Byfavo(R) erhielten.



Remimazolam befindet sich auch in der Entwicklung für die Allgemeinanästhesie. Auf Basis der positiven Ergebnisse der Phase-III-Studie in der Allgemeinanästhesie und der Marktzulassung in der Kurzsedierung plant PAION eine Erweiterung des Zulassungsantrags für Remimazolam für die Indikation Allgemeinanästhesie bis Ende 2021. Der Genehmigungsprozess für einen Erweiterungsantrag ist im Regelfall schneller als für einen vollständigen Zulassungsantrag.