Enphase Bringt Encharge Batteriespeichersystem in Deutschland auf den Markt

FREMONT, Kalifornien, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH), ein globales Energiemanagement-Technologieunternehmen und der weltweit führende Anbieter von Solar-Plus-Speichersystemen auf Mikrowechselrichter-Basis, hat heute die Einführung seines Encharge Batteriespeichersystems in Deutschland bekanntgegeben. Damit wird das Produkt zum ersten Mal außerhalb der USA eingeführt.



Das Encharge Batteriespeichersystem bietet Konfigurationen von 3,5 kWh bis 42 kWh sowie die Möglichkeit, das System über seinen gesamten Produktlebenszyklus aufzurüsten und zu erweitern. Die Einführung von Batteriespeichern in das bestehende Mikrowechselrichter-Geschäft von Enphase in Deutschland wird dazu beitragen, die Anforderungen von Installateuren und Hausbesitzern an eine sichere und zuverlässige All-in-One-Lösung zu erfüllen. Hausbesitzer können die mobile App Enphase Enlighten auch für eine intelligente Verwaltung ihrer Solarenergie für den Selbstverbrauch verwenden. Dadurch verringern sie den Stromverbrauch aus dem Netz und sparen Energiekosten.