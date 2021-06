Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GEA Group verkauft Teile ihrer Aktivitäten in Spanien und Italien Die GEA Group trennt sich von ihrem Geschäft im Bereich Kälte-Contracting in Spanien und Italien. Man verkauft den Bereich an das französische Familienunternehmen Clauger. Zum Verkaufspreis nennt man keine Einzelheiten, da Stillschweigen vereinbart …