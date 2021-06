WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der 24. Kalenderwoche (14. bis 20. Juni 2021) in Deutschland

17 912 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 11 % oder 1 722 Fälle über dem

Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. Im Vergleich zur

Vorwoche ist die Zahl der Sterbefälle angestiegen. Dieser Anstieg steht in einem

zeitlichen Zusammenhang mit der Hitzewelle in dieser Woche. Ob die Todesfälle

tatsächlich darauf zurückgeführt werden können, geht aus den Zahlen nicht

hervor. In der 23. Kalenderwoche (7. bis 13. Juni 2021) lag die Zahl der

Sterbefälle nach aktuellem Stand bei 17 133 und damit 2 % über dem Durchschnitt

der vier Vorjahre (+302 Fälle). Dies geht aus einer Sonderauswertung der

vorläufigen Sterbefallzahlen hervor. Durch ein Hochrechnungsverfahren

unvollständiger Meldungen können die ersten Sterbefallzahlen für Deutschland

bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht zurück







Koch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeit

bis einschließlich der 22. Kalenderwoche 2021 (31. Mai bis 6. Juni 2021)

möglich. In dieser Woche gab es laut RKI



417 COVID-19-Todesfälle. Das waren 210 Fälle weniger als in der Vorwoche. Die

gesamten Sterbefallzahlen lagen in der 22. Kalenderwoche nach aktuellem Stand um

1 086 Fälle über dem Durchschnitt der vier Vorjahre (+6 %). Die Corona-Pandemie

hat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmals auf die Entwicklung der

Sterbefallzahlen ausgewirkt und den Durchschnitt der vier Vorjahre ab dann

ebenfalls beeinflusst.



Sterbefallzahlen in Schleswig-Holstein am deutlichsten über dem Durchschnitt



Auf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der

21. Kalenderwoche (24. bis 30. Mai 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie in

12 der 16 Bundesländer im oder über dem Durchschnitt der Vorjahre. Einen Abstand

zum Durchschnitt von 5 % oder mehr wiesen Schleswig-Holstein (+11 % oder 69

Fälle) und Sachsen-Anhalt (+6 % oder 34 Fälle) auf. Im Saarland, in Hamburg und

in Bremen lagen die Sterbefallzahlen mehr als 5 % unter dem Durchschnitt der

Vorjahre.



Mäßige Übersterblichkeit in Spanien, niedrige in Belgien



Das EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnet

Befunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichend

ein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eines

eigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse bis

zur 24. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können. Seite 2 ► Seite 1 von 3



Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 22. Kalenderwoche 2021 (31. Mai bis 6. Juni 2021)möglich. In dieser Woche gab es laut RKI417 COVID-19-Todesfälle. Das waren 210 Fälle weniger als in der Vorwoche. Diegesamten Sterbefallzahlen lagen in der 22. Kalenderwoche nach aktuellem Stand um1 086 Fälle über dem Durchschnitt der vier Vorjahre (+6 %). Die Corona-Pandemiehat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmals auf die Entwicklung derSterbefallzahlen ausgewirkt und den Durchschnitt der vier Vorjahre ab dannebenfalls beeinflusst.Sterbefallzahlen in Schleswig-Holstein am deutlichsten über dem DurchschnittAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der21. Kalenderwoche (24. bis 30. Mai 2021) abbilden. In dieser Woche lagen sie in12 der 16 Bundesländer im oder über dem Durchschnitt der Vorjahre. Einen Abstandzum Durchschnitt von 5 % oder mehr wiesen Schleswig-Holstein (+11 % oder 69Fälle) und Sachsen-Anhalt (+6 % oder 34 Fälle) auf. Im Saarland, in Hamburg undin Bremen lagen die Sterbefallzahlen mehr als 5 % unter dem Durchschnitt derVorjahre.Mäßige Übersterblichkeit in Spanien, niedrige in BelgienDas EuroMOMO-Netzwerk zur Beobachtung von Sterblichkeitsentwicklungen ordnetBefunde zur Übersterblichkeit mit einem anderen Ansatz europaweit vergleichendein. Auf Basis einer eigenen Hochrechnung unvollständiger Meldungen und eineseigenen Übersterblichkeitskonzepts liegen dort ebenfalls erste Ergebnisse biszur 24. Kalenderwoche vor, die sich durch Nachmeldungen noch verändern können.