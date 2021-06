ProSiebenSat.1 investiert mit SevenGrowth in Fitness-Plattform Urban Sports Club

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 29. Juni 2021 . Die ProSiebenSat.1 Group

führt als Leadinvestor die aktuelle Finanzierungsrunde von Urban Sports Club an:

Der Digitalkonzern beteiligt sich über sein Investitionsvehikel SevenGrowth als

Minderheitsinvestor mit 15 Prozent und einer Kombination aus Kapital und

Media-Volumen an der Sport- und Fitness-Plattform. So soll die Bekanntheit von

Urban Sports Club in der deutschsprachigen Region durch Werbung auf den

gruppeneigenen TV- und Online-Plattformen erhöht sowie das starke Wachstum des

Fitness-Aggregators weiter gefördert werden. Diese Transaktion ist der erste

Deal des neuen ProSiebenSat.1-Investitionsvehikels SevenGrowth. Als Teil des

Commerce & Ventures-Segments des Konzerns tätigt SevenGrowth mit einem Mix aus

Barmitteln und Media-Volumen strategische Mehrheits- und

Minderheitsinvestitionen in digitale Wachstumsunternehmen, die aus der

Gründungsphase herausgewachsen sind und mit der Unterstützung von ProSiebenSat.1

die nächste Wachstumsstufe erreichen wollen.



Friedrich Thoma, CEO des Segments Commerce & Ventures von ProSiebenSat.1: "Es

ist ein sehr spannender Moment, um in Urban Sports Club zu investieren. Die

COVID-19-Pandemie hat den globalen Trend zu mehr Fitness und Wellbeing

beschleunigt und die Nachfrage nach Sportangeboten ist entsprechend groß. Das

bietet der Plattform enormes Potenzial, neue Kund:innen zu erreichen und ihr

dynamisches Wachstum fortzusetzen. Mit SevenGrowth sind wir hierfür der ideale

Partner. Unsere Plattformen und attraktiven Werbeplätze bieten das perfekte

Umfeld, um einen Massenmarkt anzusprechen und die Markenbekanntschaft dort

nachhaltig zu steigern. Gleichzeitig können wir mit unserem operativen Know-how

in digitalen Plattformgeschäften Mehrwert schaffen. Die Transaktion

unterstreicht den Wert und die Wirksamkeit des Mediums TV und zeigt die Stärke

und Attraktivität von ProSiebenSat.1 als strategischem Investor in aufstrebende

Wachstums-unternehmen. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Team von Urban Sports

Club die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen."







Berlin gegründet und ist die am schnellsten wachsende Sport- und

Fitness-Plattform in Europa. Sie bietet Mitgliedern ein flexibles Sport- und

Wellness-Abonnement für inzwischen über 50 Sportarten inklusive umfangreicher

Online-Kurse. Die Gruppe Urban Sports Club ist heute in sieben europäischen

Ländern in über 80 Städten vertreten und richtet sich sowohl an Privat- als auch

Firmenkund:innen. Mit mehr als 12.000 angeschlossenen Partnerstandorten sollen

Menschen über das größte und vielfältigste Angebot zum Sport motiviert und zu

einem gesunden und aktiven Lebensstil inspiriert werden.



Moritz Kreppel, CEO und Mitgründer von Urban Sports Club: "Mit SevenGrowth haben

wir den perfekten Partner gefunden, um über die Reichweite von Media -

insbesondere TV - noch mehr Menschen für einen aktiven und gesunden Lebensstil

zu begeistern. Seit unserer Gründung hat unser Wachstum bewiesen, wie attraktiv

die Flexibilität und Vielfalt von Urban Sports Club für eine Vielzahl von

Mitgliedern ist. Zusammen mit unseren Partnern in Europa schaffen wir hybride

Sportangebote für eine hybride Arbeitswelt. Wir sind stolz auf das Vertrauen,

das uns ProSiebenSat.1 entgegenbringt. Das zeigt, wie stark die Gruppe an unser

Team und Produkt glaubt. Wir freuen uns, gemeinsam die Zukunft des Sports zu

gestalten."



SevenGrowth



Ob als Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung, ob als Einzel- oder Co-Investor:

Im Bereich SevenGrowth investiert ProSiebenSat.1 Media und Cash in bereits

etablierte Digitalunternehmen, deren Geschäftsmodelle sich bewährt haben und die

sich auf dem Weg zur Profitabilität befinden. Damit komplementiert SevenGrowth

die Investitionsmodelle der ProSiebenSat.1 Group, die der Konzern im Segment

Commerce & Ventures bündelt: Zusammen mit dem Investitionsarm für

Wachstumsunternehmen, SevenVentures, und dem dazu gehörigen SevenAccelerator,

der sich insbesondere auf Early-Stage-Unternehmen konzentriert, kann

ProSiebenSat.1 mit SevenGrowth und der NuCom Group den gesamten Lebenszyklus von

Unternehmen abdecken. Im Fokus stehen dabei jeweils verbraucherorientierte

Geschäftsmodelle, die der Konzern mit Medialeistungen und/oder als Kapitalgeber

unterstützt und die von der Reichweite, Marketing-Expertise sowie operativem

Know-how der ProSiebenSat.1 Group profitieren.



Pressekontakt:



Patrick Schmid

Referent Corporate Communications Strategy & Finance

Tel. +49 [89] 95 07-2446

E-Mail: Patrick.Schmid@ProSiebenSat1.com



Susanne Brieu

Leiterin Corporate Communications Strategy & Finance

Tel. +49 [89] 95 07-1137

E-Mail: Susanne.Brieu@ProSiebenSat1.com



ProSiebenSat.1 Media SE

Medienallee 7

D-85774 Unterföhring

Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com

Twitter: @P7S1Group



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21767/4955066

OTS: ProSiebenSat.1 Media SE

ISIN: DE0007771172





