Geologenteam von Portofino beginnt mit Schlitzprobenahmen im Lithium-Seltenelement-Konzessionsgebiet Allison Lake North

Vancouver, B.C., 29. Juni 2021. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zur Pressemeldung des Unternehmens vom 23. Juni bereitzustellen, in der die Mobilisierung des geologischen Teams in das Lithium- und Seltenelement-Konzessionsgebiet Allison Lake North („Konzessionsgebiet“) angekündigt wurde. Die Geologen von Portofino sind in kürzlich gerodeten Bereichen des Konzessionsgebiet auf mehrere granitische Pegmatitausbisse gestoßen, womit es dem Team möglich war, umgehend ein Schlitzprobenahmeprogramm bei diesen Aufbissen einzuleiten (Foto 1). Die granitischen Pegmatite von Allison Lake sind bekanntermaßen mit Lithium und anderen seltenen Elementen angereichert, wie im Bericht des Ontario Geological Survey von 2003 („Breaks“) festgestellt wurde.