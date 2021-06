FYI erhält Status eines nationalen Großprojekts

Kernpunkte

- FYI erhält Großprojektstatus und wurde von der australischen Bundesregierung als Projekt von nationaler Bedeutung bestätigt

- Die Auszeichnung ist eine formelle Anerkennung für FYIs innovatives HPA-Projekt (Hochreines Aluminiumoxid)

- Die Auszeichnung würdigt die FYIs Innovation und das Potenzial des HPA-Projekts, einen positiven Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstands Australiens zu leisten.

FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich mitzuteilen, dass die australische Regierung für das innovative HPA-Projekt des Unternehmens (High Purity Alumina HPA) in Westaustralien den Status eines Großprojekts (Major Project Status MPS) genehmigt hat.

Die Verleihung des Status eines Großprojekts ist die Anerkennung der nationalen Bedeutung und des potenziellen wirtschaftlichen Beitrags eines Projekts für das Land durch die australische Regierung. Die Vergabe des MPS folgt auf die Vergabe der Lead Agency an FYI durch den Premierminister von Westaustralien, Mark McGowan, und das westaustralische Ministerium für Arbeit, Tourismus, Wissenschaft und Innovation (JTSI) (siehe ASX-Mitteilung vom 23. September 2019).

Mit der heutigen Verleihung des MPS an FYI hat der Minister für Industrie, Innovation und Wissenschaft, der Abgeordnete Christian Porter, die Rolle von FYI in der wachsenden Industrie für Batterie- und Energierohstoffe in Australien durch unsere geplante Beteiligung und Investition in den nachgelagerten Bereich der Verarbeitung kritischer Rohstoffe anerkannt.

Der Großprojektstatus MPS unterstützt die Entwicklung von FYIs HPA-Projekt, welches durch die hervorragenden wirtschaftlichen Kennzahlen, wie in der jüngsten endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) dargelegt, untermauert werden (siehe ASX-Meldung vom 8. April 2021). Das HPA-Projekt von FYI steht in engem Zusammenhang mit den zunehmenden politischen Veränderungen weltweit, die höhere Standards bei den verwendeten Materialien und bei der Umwelt- und Sozialpolitik (ESG) in den Lieferketten für Batterierohstoffen fordern.