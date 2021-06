DGAP-News The NAGA Group AG: Erfolgreicher Turnaround: NAGA steigert in 2020 Konzern-EBITDA erheblich auf EUR 6,6 Mio. Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 29.06.2021, 14:14 | 50 | 0 | 0 29.06.2021, 14:14 | DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

The NAGA Group AG: Erfolgreicher Turnaround: NAGA steigert in 2020 Konzern-EBITDA erheblich auf EUR 6,6 Mio.



29.06.2021 / 14:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erfolgreicher Turnaround: NAGA steigert in 2020 Konzern-EBITDA erheblich auf EUR 6,6 Mio. - Handelsumsätze verdreifacht auf EUR 24,3 Mio. - Erfolgreicher Turnaround mit Konzernergebnis von EUR 2,0 Mio. - Unternehmenswachstum wird durch gezielte Mehrausgaben für Produktentwicklungen, Expansion und Marketing forciert - Wachstumsspeed untermauert signifikantes Upside-Potenzial Hamburg, 29. Juni 2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, veröffentlicht die vorläufigen Konzernzahlen für das das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020. Bei einer Gesamtleistung von EUR 26,3 Mio. (Vj. EUR 8,4 Mio.) gelang NAGA im Rekordjahr 2020 der Turnaround mit Konzernhandelserlösen von EUR 24,3 Mio. (Vj. EUR 5,6 Mio.), einem Konzern-EBITDA von EUR 6,6 Mio. (Vj. EUR -9,2 Mio.) sowie einem Konzernjahresergebnis von EUR 2,0 Mio. (Vj. EUR -13,4 Mio.). Hierbei standen Wachstumsthemen im Vordergrund. So hat die Strategie, NAGA über vermehrte Investitionen in Marketing & Sales global zu vermarkten sowie den Fokus auf den Kundensupport und die Plattformqualität zu richten, zu signifikantem Wachstum geführt. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 legte die Anzahl der Kunden um 72 % auf 43.646 zu. Die aktive Nutzerzahl hat sich mehr als verdoppelt, während die Anzahl der Transaktionen um 117 % auf über 6.3 Mio. anstieg und das Handelsvolumen mit EUR 120 Mrd. mehr als verdreifacht wurde. Ebenfalls hervorzuheben ist, dass die starke Zunahme der Transaktionen vor allem aus dem Copy-Trading resultierte. So wurden auf der NAGA über 1,7 Mio. Trades kopiert, was einer Ausweitung um mehr als 142 % entspricht. Seite 2 ► Seite 1 von 3 The Naga Group Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

The Naga Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer