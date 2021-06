Christina Lake Cannabis steigert durchschnittliche THC-Konzentration in Destillatöl auf 90,4%

Vancouver, British Columbia, Kanada, 29. Juni 2021 Christina Lake Cannabis Corp. (das “Unternehmen” oder “CLC” oder “Christina Lake Cannabis”) (CSE: CLC) (OTCQB: CLCFF) (FRANKFURT: CLB) gibt bekannt, dass es erfolgreich Cannabis-Destillatöle mit einer durchgängigen THC-Konzentration von mindestens 90 % produziert hat, was in der Verdampferindustrie als eine sehr beeindruckende Benchmark gilt. Basierend auf Daten von Health Canada aus dem Jahr 2020 nutzen rund 37 % der kanadischen Cannabiskonsumenten Vape Pens, E-Zigaretten und Verdampfer1. Mit Einführung von “Cannabis 2.0” Anfang 2020 (wodurch die Produktion von Getränken, Esswaren und anderen Alltagsprodukten mit Cannabis erlaubt wurde) entstanden viele neue Kategorien an Cannabisprodukten, wodurch eine neue Nachfrage nach Extrakten wie Destillatölen entstand. Ein Analysezertifikat vom 17. Juni 2021 hat bestätigt, dass CLCs Destillatöle durchweg eine THC-Konzentration von 90,4 % enthalten, was eine sehr attraktive Eigenschaft für lizenzierte Produzenten ist, die THC-haltige Produkte herstellen möchten.