HPI Schul-Cloud geht in Regelbetrieb über und verlässt das HPI

Potsdam (ots) - Die HPI Schul-Cloud hat sich in den vergangenen Jahren vomPilotprojekt zur systemrelevanten IT-Infrastruktur für Schulen entwickelt undwährend der Coronapandemie für viele Tausend Schulen wichtige Unterstützunggeleistet. Wie geplant wird das Entwicklungsprojekt nun zum 31. Juli 2021 amHasso-Plattner-Institut enden und künftig von den Bundesländern Niedersachsen,Brandenburg und Thüringen, die landesspezifische Varianten der HPI Schul-Cloudanbieten, in den Regelbetrieb überführt und gemeinsam weiterentwickelt werden.Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) entwickelt die HPI Schul-Cloud seit 2017 mitFörderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als Pilotprojekt mitdem Ziel, eine zukunftssichere und datenschutzkonforme Infrastruktur zurdigitalen Unterstützung des Unterrichts zur Verfügung zu stellen. Aktuellgreifen knapp 1,4 Millionen Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bundesweit undan deutschen Auslandsschulen auf die HPI Schul-Cloud zu."Hinter uns liegen spannende und erkenntnisreiche Jahre. Aus einem kleinen Kreisvon Pilotschulen des nationalen Excellence-Schulnetzwerks MINT-EC zu Beginn desProjekts sind inzwischen rund 4.000 Schulen geworden, die die HPI Schul-Cloudnutzen. Das System, pandemiebedingt mehr als ein Jahr vor der geplantenFertigstellung in kürzester Zeit für alle Schulen in Deutschland zu öffnen unddamit für eine deutlich größere Zahl von Nutzerinnen und Nutzern zu skalieren,hat uns vor enorme Herausforderungen gestellt. Dass uns dies gelungen ist,verdanken wir nicht zuletzt unseren Partnern sowie all den Schulleitungen,Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben",sagt Professor Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) undLeiter des HPI Schul-Cloud-Projekts. "Umso mehr freuen wir uns, dass sich dieBundesländer Niedersachsen, Brandenburg und Thüringen, die bereitslandesspezifische Varianten der HPI Schul-Cloud anbieten, darauf verständigthaben, das Forschungsprojekt zu übernehmen und für die schulische und beruflicheBildung weiterzuentwickeln."Zum Abschluss der Entwicklung der HPI Schul-Cloud am HPI will das Institutgemeinsam mit vielen Partnern Bilanz ziehen, den aktuellen Stand derDigitalisierung an den deutschen Schulen diskutieren sowie den Blick in dieZukunft richten und lädt ein zumWAS: HPI Schul-Cloud AbschlussforumWANN: Montag, 5. Juli 2021, 14 bis 15.30 UhrWo: am Hasso-Plattner-Institut oder im LivestreamMit dabei u. a.:- Jörg Becker , Arbeitsbereichsleiter Medien und Informationstechnologie,Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien- Dr. Götz Bieber ,Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien