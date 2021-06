Die Knorr-Bremse AG(ISIN: DE000KBX1006) „bestätigt, dass sie grundsätzlich am Erwerb des von der Gründerfamilie gehaltenen Pakets von 60 % der Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA interessiert ist.“

Und weiter heisst es von Knorr: „Die Gespräche befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Es kann zu diesem Zeitpunkt nicht abgesehen werden, ob es zu einer Transaktion kommt.“ Scheint auf jeden Fall die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) – Aktionäre zu freuen. Die Aktie handelt derzeit mit Plus 5,64 % (+3,20 EUR) bei 59,90 EUR (XETRA, 13:43 Uhr). Zwischenzeitlich sah man auf XETRA Kurse von bis zu 61,90 EUR. Bereits am 27.04.2021 titelte das Handelsblatt: „Autozulieferer Hella steht vor Eigentümerwechsel“ – Die Hueck-Familie habe die Investmentbank Rothschild damit beauftragt, Gespräche mit möglichen Käufern zu führen. Die Hueck-Familie soll seit 1923 die Mehrheit am 1899 gegründeten Autozulieferer halten. Verzögerungen könne es geben wegen einer Poolvereinbarung, die bis 2024 gelte, und nur bei Einstimmigkeit der 60 Gesellschafter verkürzt werden könne.

Und jetzt positioniert sich Knorr Bremse

Wobei es wahrscheinlich nicht nur Knorr bremse als potentiellen Bieter geben sollte. Die allseits bekannten Player mit übervollen Kassen aus dem Private Equity- oder Hedgefondsbereich sollten auch im Rennen sein. Könnte also noch spannend für die Minderheitsaktionäre HELLA’s werden. Derzeit scheint alles möglich: Übernahmeangebot „für die restlichen Aktien“. Oder Delistingpläne mit Squeeze Out Plänen, was einen Anteil von 95 % der Aktien erforderlich machen würde. Also weitaus mehr als die rund 60 %, die von den Eigentümerfamilien kontrolliert werden und die zum Verkauf zu stehen scheinen.

