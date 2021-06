DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 34 / 2021) mit einem führenden Bauunternehmen in China 29.06.2021 / 14:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 34 / 2021) mit einem führenden Bauunternehmen in China

Guangzhou, China 29 June 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines iTWO 4.0 Phase-II-Auftrags mit einem führenden Bauunternehmen in China bekannt.

In mehr als 60 Jahren Firmengeschichte hat sich der Kunde zu einem weltweit führenden EPC-Auftragnehmer (Engineering-Procurement-Construction) und Engineering-Dienstleister etabliert. Das Leistungsspektrum umfasst neben der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung die Konstruktion, die Generalplanung, die Herstellung hochwertiger Geräte und Anlagen, das Produktionsmanagement sowie die Investition und Finanzierung. Die Geschäftsbereiche umfassen den Nahen Osten, Zentralasien, Südostasien, Südamerika, Afrika, Europa usw.

Der Kunde hat sich für die Zusammenarbeit mit Bochaosoft - Teil der RIB-Familie - entschieden, da die gemeinsam angebotene Lösung auf dem Markt hervorsticht und die Funktionen perfekt die Digitalisierungsstrategie des Kunden ergänzen. iTWO 4.0 wird in Verbindung mit der Designsoftware von Bochaosoft die BIM-basierte Plattform für das Lifecycle-Management der AEC/EPC-Projekte darstellen. Mit umfangreichen Branchen-Know-how und Innovationen wie 6D BIM, Cloud, Business Intelligence und IoT-Technologien wird iTWO 4.0 den Kunden in die Lage versetzen, Projekte von Beginn bis Ende zu managen und alle Beteiligten zusammen mit ihren Prozessen und Daten in einer einzigen Plattform zu verbinden. Ziel ist es, den Verwaltungsprozess zu standardisieren, einen einheitlichen Wissensstand und Dokumentbestand sicherzustellen und bessere Projektergebnisse zu erwirtschaften.