Powercell-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Schließlich hüpft die Aktie satte rund vier Prozent nach oben. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 22,34 EUR. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 21,41 EUR austariert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Schließlich gibt es Puts heute noch einmal deutlich günstiger. Allen Grund sich die Hände zu reiben haben dagegen Powercell-Aktionäre.

Fazit: Diese Powercell-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.