Pampa Metals leitet Bohrkampagne in Nord-Chile ein

Vancouver - 29. Juni 2021 - Pampa Metals Corp. („Pampa Metals“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PM / FWB: FIRA / OTCQB: PMMCF) freut sich bekannt zu geben, dass es jetzt das Bohrprogramm mit Umkehrspülung (Reverse Circulation, „RC“) in seinem Projekt Redondo-Veronica in Nord-Chile aufgenommen hat. Das erste Bohrloch befindet sich derzeit in einer Tiefe von rund 270 Metern und erprobt das Zielgebiet Cerro Redondo Norte. Die Bohrungen schreiten derzeit mit einer Rate von rund 70 Metern pro Tag voran.