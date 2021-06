S&P 500 - Investor warnt vor Platzen der Blase

Investor David Roche warnt unterdessen vor dem Platzen einer Blase im S&P 500. "Solche Entwicklungen gehen immer zu Ende und es ist sehr schwer zu sagen, was der Katalysator sein wird, der sie beenden wird. Es könnte sich um eine weitere Covid-Variante handeln, das halte ich im Moment aber für eher unwahrscheinlich. Der wahrscheinlichste Katalysator aus meiner Sicht ist, dass die Fed tatsächlich gezwungen ist, keine Doppelbotschaften mehr zu geben und ziemlich klar darüber sprechen zu müssen, dass die Tage zusätzlicher geldpolitischer Anreize und der Finanzierung von Haushaltsdefiziten vorbei sind", so Roche.

An der Lage hat sich im S&P 500 nichts geändert: Im Fokus steht weiterhin der langfristige Aufwärtstrendkanal im Wochenchart. Hier hat der S&P 500 erneut dessen obere Begrenzung erreicht und könnte wie in den vergangenen zehn Jahren hier erneut nach unten abprallen. Es könnte sich eine langfristige Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung anbieten.