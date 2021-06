FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Interesse von Knorr-Bremse am Autozulieferer Hella hat am Dienstagnachmittag beide Aktien in Turbulenzen versetzt. Während die Papiere von Hella als potenzielles Einstiegsziel sprunghaft anzogen und ihr Plus auf zuletzt 4,13 Prozent auf 59,04 Euro ausbauten, kam es bei Knorr-Bremse zu einem Kursrutsch um mehr als acht Prozent. Die eine Aktie erreichte zwischenzeitlich ein Rekordniveau über 60 Euro, die andere jedoch fiel nahe der 100-Euro-Marke auf ein Tief seit Mitte Juni.

Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr erwägt mit einer möglichen Übernahme des Autozulieferers Hella seine Geschäfte auszubauen. Das Unternehmen bestätigte in einer Mitteilung vom Dienstag ein "grundsätzliches Interesse am möglichen Erwerb von rund 60 Prozent der Aktien der Hella GmbH & Co. KGaA von Mitgliedern der Gründerfamilie", sprach aber von einem sehr frühen Stadium der Gespräche. Ob es zu einer Transaktion kommen werde, sei nicht absehbar, hieß es.