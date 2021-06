---------------------------------------------------------------------------

Wechsel im Aufsichtsrat der GRENKE AG und neuer Vorstand bei der GRENKE BANK

Aufsichtsratschef Prof. Lipp: "Nächste Hauptversammlung wird wichtiger Meilenstein, Strategie des zweistelligen Wachstums wird fortgesetzt"

Baden-Baden, den 29. Juni 2021. Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, gibt mehrere Wechsel in ihrem Aufsichtsrat bekannt. Gründer Wolfgang Grenke hatte bereits angekündigt, mit dem Ablauf der anstehenden Hauptversammlung am 29. Juli dieses Jahres den Aufsichtsrat zu verlassen. Die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG - die gemeinsame Gesellschaft der Familie Grenke mit einem mehrheitlichen Aktienbesitz von rund 40 Prozent - beabsichtigt diesbezüglich für die Hauptversammlung einen Vorschlag zur Wahl in den Aufsichtsrat einzureichen.

Ebenso haben Claudia Krcmar und Florian Schulte erklärt, auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat mit dem Ablauf der anstehenden Hauptversammlung auszuscheiden. Als Nachfolger werden der Hauptversammlung vom Aufsichtsrat Norbert Freisleben (51), Diplom-Ökonom, und Dr. Konstantin Mettenheimer (65), Rechtsanwalt und Steuerberater, vorgeschlagen. Norbert Freisleben ist Geschäftsführer verschiedener GmbHs und arbeitete viele Jahre im Bereich Wirtschaftsprüfung bei KPMG. Zudem ist er Autor zahlreicher Fachveröffentlichungen zu den Themen Aktien- und Bilanzrecht. Dr. Konstantin Mettenheimer ist Chairman der PMB Capital Partner Ltd und war zuvor weltweiter Chairman der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer sowie Partner bei Edmond de Rothschild Private Merchant Banking LLP.



Zum 1. August dieses Jahres scheidet außerdem der für den Markt zuständige Vorstand der GRENKE BANK AG, Andreas Schulz (59), aus. Seine Aufgaben übernimmt zeitgleich Helge Kramer (54), Diplom-Wirtschaftsmathematiker, zuletzt Vorstand der Frankfurter Bankgesellschaft Deutschland AG. Ein Nachfolger für den für Marktfolge zuständigen Vorstand Sven Noppes (45), dessen Vertrag zum 31. Dezember 2021 endet, soll bereits im vierten Quartal dieses Jahres in die GRENKE BANK AG eintreten.