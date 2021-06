Cross River erweitert Projekt McVicar und erhält Bohrgenehmigungen

Vancouver (British Columbia, Kanada), 29. Juni 2021. Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, FWB: C6R) (das „Unternehmen“) freut sich, die Erweiterung seines Goldprojekts McVicar durch den Erwerb von „Inlier“-Claims und die Absteckung neuer Schürfrechte (die „Schürfrechte“) bekannt zu geben, die insgesamt 340 ha in unmittelbarer Nähe des hochgradigen Goldziels Altered Zone umfassen. Außerdem wurden die Bohrgenehmigungen für das Konzessionsgebiet erteilt. Das Projekt McVicar befindet sich in der Patricia Mining Division, etwa 150 km östlich von Red Lake und 80 km westlich von Pickle Lake, in der Superior Province im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Erweiterung der Altered Zone

Zwei Mineralschürfrechte wurden von einem unabhängigen Verkäufer als Vergütung für die Ausgabe von 200.000 Stammaktien (die „Vergütungsaktien“) erworben. Die Vergütungsaktien unterliegen einer Treuhandvereinbarung, der zufolge die Hälfte der Vergütungsaktien vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss, ein Viertel sechs Monate und ein weiteres Viertel zwölf Monate nach dem Abschluss nach freigegeben wird. Das Unternehmen hat dem Verkäufer auch eine Lizenzgebühr in Höhe von 2 % auf Erträge von der kommerziellen Mineralproduktion beim Projekt gewährt. Die Hälfte der Lizenzgebühr kann vom Unternehmen jederzeit für eine Barzahlung in Höhe von 1.000.000 $ zurückgekauft werden.

In Zusammenhang mit dem Abschluss des Erwerbs der Schürfrechte wurden keine Gebühren oder Provisionen bezahlt.

Die kürzlich erworbenen Fensterschürfrechte liegen oberhalb der Oberflächenprojektion des äußerst vielversprechenden Ziels Altered Zone, wo historische Bohrungen neben anderen hochgradigen Ergebnissen 6,46 g/t Gold auf 10,09 m (einschließlich 33 g/t Gold auf 1,86 m) (Bohrloch ML-86-27, BHP-Utah Mines Ltd.) sowie 5,7 g/t Gold auf 7,71 m (Bohrloch ML-03-01, Continuum Resources Ltd.) ergaben. Schürfgrabungen in der Scherzone etwa 200 m nördlich der Schürfrechte ergaben 6,89 g/t Gold auf 1,55 m (Schürfgraben AZ-03-05, Continuum Resources Ltd.). Die laufenden geologischen Modellierungen der historischen Bohrloch- und Schürfgrabendaten weisen darauf hin, dass die Oberflächenprojektion der Scherzone direkt durch diese Schürfrechte verläuft. Dieser Erwerb stärkt das nunmehr zusammenhängende Landpaket von Cross River oberhalb der Oberflächenprojektion der Altered-Zone-Struktur und ermöglicht es dem Unternehmen, das Explorationspotenzial dieses vorrangigen, goldhaltigen Bohrziels voll auszuschöpfen.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 15 Mineralschürfrechte abgesteckt, um die neigungsabwärts-gerichtete Erweiterung der Altered-Zone-Struktur zu umfassen, die im Rahmen der geologischen 3-D-Modellierung projiziert wurde. Basierend auf historischen Daten und neuen dreidimensionalen Interpretationen ist Cross River der Auffassung, dass beträchtliches Potenzial für die Tiefenkontinuität der Mineralisierung besteht, die an der Oberfläche und in den Bohrlöchern vorgefunden wurde. Diese Zone muss noch unterhalb einer Tiefe von 200 m erprobt werden.





Abb. 1: Kürzlich erworbene und abgesteckte Schürfrechte oberhalb der Oberflächen- und Tiefenprojektion der Altered Zone

Erteilung der Genehmigung für McVicar

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Explorationsgenehmigungen für das Konzessionsgebiet McVicar erteilt wurden. Diese Genehmigungen werden es Cross River ermöglichen, das Konzessionsgebiet mittels GeoProbe-Festgesteins-Probennahmen und Diamantbohrungen bei Altered Zone, North Flexure Zone und im umliegenden Gebiet, bei Chellow Vein und im umliegenden Gebiet sowie entlang der Zone Bear Head Fault weiterzuentwickeln.

„Wir verzeichnen beträchtliche Fortschritte bei der Weiterentwicklung von McVicar“, sagte CEO Alex Klenman. „Wir liegen innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens und stehen kurz vor der ersten Bohrphase. Es handelt sich um ein Projekt auf regionaler Ebene mit günstigen geologischen Eigenschaften und zahlreichen historischen Goldvorkommen. Die Bebohrung von McVicar hat für uns Priorität. Das technische Team leistet hervorragende Arbeit, um uns dorthin zu bringen, und wir freuen uns über die kontinuierlichen Fortschritte unseres Vorzeigeprojekts“, sagte Klenman außerdem.

Gezielte Feldschürfgrabungen und Probennahmen sollen Anfang Juli im Konzessionsgebiet beginnen, gefolgt von GeoProbe-Probennahmen (siehe Pressemitteilung vom 20. April 2021) im Juli und August. Die Diamantbohrungen bei den Zielen werden von den Ergebnissen dieser Phase-1-Programme abhängen.

Abb. 2: Etwa 12.000 ha großes Goldprojekt McVicar im Nordwesten von Ontario

Über das Projekt McVicar

Cross Rivers Goldprojekt McVicar ist ein großflächiges (~12.000 Hektar) Goldexplorationsprojekt, das sich über die wichtigsten Strukturelemente des gesamten Grünsteingürtels Lang Lake im Bergbaubezirk Patricia, ungefähr 150 km östlich von Red Lake und 80 km westlich von Pickle Lake, im nordwestlichen Ontario, Kanada, erstreckt.

Das Projekt McVicar umfasst alle wichtigen, ertragreichen strukturellen und geologischen Elemente des Gürtels, der im Süden von der großen, nordwestlich verlaufenden Verwerfungszone Bear Head (in der Golden Patricia liegt) begrenzt wird.

Historische Bohrungen in McVicar Lake in den alterierten und North Flexure-Zonen beinhalten:

- 6,46 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au“) über 10,09 m (einschließlich 33 g/t über 1,86 m)

- 5,5 g/t Au über 3,6 m

- 11,72 g/t Au über 1,52 m

- 5,0 g/t Au über 2,74 m

- 9,3 g/t Au über 2,02 m, unter anderem** (Wildcat, 2011)

Die McVicar Lake-Konzessionen beinhalten auch die Zone Chellow Vein, einen schmalen Quarzgang, der aus rauchgrauem bis weißem, mit geringem Pyrit und sichtbarem Gold mineralisiertem Quarz besteht. Das Erzgangsystem ergab hochgradiges Gold an der Oberfläche. BHP Minerals Canada entnahm in den frühen 1990er Jahren eine Reihe von 34 Schlitzproben in Abständen von ungefähr zwei Metern entlang der Länge des in den Schürfgrabungen exponierten Erzganges entnommen wurden. Der Durchschnittswert der 34 Schlitzproben betrug

28,8 g/t Au. Drei Proben (#1078, #1090, #1096) erbrachten die folgenden Analyseergebnisse:

- 578,1 g/t Au,

- 533,5 g/t Au und

- 412,5 g/t Au.

Eingeschränkte Testbohrungen unterhalb der bekannten Vorkommen in den frühen 1990er Jahren ergaben keine bedeutsamen Goldwerte. Das technische Team von Cross River ist jedoch der Auffassung, dass sich der Erzgang Chellow in einer wesentlich breiteren (ein bis zwei Kilometer mächtigen) Hochdruck- oder Deformationszone befindet, die von einer Reihe parallel verlaufender Abscherungen geprägt ist, die nicht systematisch erprobt wurden.

^ Stichproben sind von Natur aus selektiv und spiegeln möglicherweise nicht den wahren Gehalt oder die richtige Art der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet wider

Der in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Inhalt wurde von Dr. Rob Carpenter, P.Geo., Ph.D., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Dr. Carpenter steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Untersuchungsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht verifiziert. Die historischen Berichte, auf die verwiesen wird, wurden jedoch von erfahrenen Geowissenschaftlern verfasst und Kopien von Laboruntersuchungsbögen wurden üblicherweise in die Berichte eingefügt.

Über das Unternehmen

Cross River Ventures Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Erschließung von hochwertigen Explorationskonzessionen in erstklassigen Bergbauregionen konzentriert. Das Unternehmen verfügt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario über ein Portfolio aus mehreren Projekten mit mehr als 28.000 Hektar Grundfläche, die sich in sehr vielversprechenden Gebieten innerhalb bzw. im Nahbereich ertragreicher, goldführender Grünsteingürtel befinden. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol „CRVC“ gehandelt.

Für das Board of Directors

CROSS RIVER VENTURES CORP.

Alex Klenman

CEO

604-227-6610

aklenman@crossriverventures.com

www.crossriverventures.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund von Faktoren, die im Abschnitt „Stellungnahmen und Analysen des Managements“ (MD&A) in unserem Zwischenbericht bzw. aktuellen Jahresbericht sowie in anderen Berichten und Dokumenten zur Vorlage bei der Canadian Securities Exchange sowie in den einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetzen beschrieben sind, unter Umständen wesentlich davon abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

