Plant Veda erhält Lizenz von der CFIA zur Produktion von Markenprodukten in neuem Werk Nachrichtenquelle: IRW Press | 29.06.2021, 15:15 | 30 | 0 | 0 29.06.2021, 15:15 | Plant Veda erhält Lizenz von der CFIA zur Produktion von Markenprodukten in neuem Werk Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC – 29. Juni 2021 – Plant Veda Foods Ltd. („Plant Veda“ oder das “Unternehmen”) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für die neue Produktionsanlage in Delta die Lizenz der Canadian Food Inspection Agency (CFIA) zur Herstellung von Produkten der Marke Plant Veda für den nationalen Vertrieb erhalten hat. Die neue, hochmoderne Anlage von Plant Veda erfüllt nun die CFIA-Standards und ermöglicht es dem Unternehmen, nach dem voraussichtlichen Abschluss der ersten Phase des Upgrades im Laufe dieses Jahres mit der Produktproduktion für seinen wachsenden Kundenstamm voranzukommen. Die CFIA ist eine Regierungsbehörde, die sich dem Schutz von Lebensmitteln, Tieren und Pflanzen verschrieben hat, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der kanadischen Bevölkerung, Umwelt und Wirtschaft zu fördern. Alle Lebensmittelhersteller in Kanada müssen die behördlichen Anforderungen der CFIA erfüllen und können nur nach Erhalt einer CFIA-Lizenz Lebensmittelprodukte für den kommerziellen Gebrauch herstellen. "Die CFIA-Lizenzierung der Delta-Anlage ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist der erste Schritt, um in der neuen Anlage zu produzieren und unsere Produkte landesweit zu verkaufen", sagt Sunny Gurnani, CEO von Plant Veda. Plant Veda hat sich zum Ziel gesetzt, über den lokalen Markt hinaus zu wachsen, mit dem einzigen Ziel, den Menschen dabei zu helfen, einen gesünderen und abgerundeten Lebensstil auf pflanzlicher Basis zu verwirklichen. Die Erfüllung der Lizenzierungsstandards ermöglicht es dem Unternehmen, weiter zu skalieren. Plant Veda wird nicht nur in der Lage sein, seine aktuelle Produktlinie in der gewünschten Geschwindigkeit zu produzieren, sondern auch die Entwicklung zukünftiger Produktlinien zu steigern, sobald die erste Umbauphase der Anlage abgeschlossen ist. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Plant Veda Foods Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







