Die Beteiligung von Nova Minerals - Rotor X Aircraft - macht wichtige Fortschritte.

Die australische Goldgesellschaft Nova Minerals (ASX NVA / WKN A2H9WL) hat sich schon vor Längerem an der in Arizona ansässigen Rotor X Aircraft beteiligt, die jetzt mit spannenden Neuigkeiten aufwartet – dem Eintritt in den Markt für elektrische „Lufttaxis“, die vertikal abheben und landen können!

Rotor X hat den so genannten RX eTransporter entwickelt, eben ein so genanntes eVTOL (electric vertical takeoff and landing) Air Taxi, dass die Gesellschaft als den effizientesten Helikopter der Welt bezeichnet. Das Fluggerät, für das ein Patent bereits beantragt ist, stellt das erste seiner Art für den privaten und kommerziellen Gebrauch dar und soll laut dem Unternehmen günstiger sein als andere eVTOL-Konzepte, die aktuell entwickelt werden.