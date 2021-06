Besonders die Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG im Hauptmarkt Deutschland blickt auf das Jahr 2020 mit dem besten Geschäftsergebnis der letzten Jahre zurück und hat damit einen sehr guten Beitrag zum positiven Konzernergebnis geleistet. Mit einem Nettoumsatz von 134,8 Millionen Euro wurde ein Ergebnis in Höhe von 5,9 Millionen Euro erzielt.

Erneut positives Jahresergebnis für Pelikan: 2020 übertrifft Vorjahr Hannover/Falkensee (ots) - Der Pelikan Konzern mit Börsennotierung in Malaysia hat das Geschäftsjahr 2020 wie auch das Vorjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Für das Jahr 2020 wurde mit einem Umsatz von umgerechnet ca. 196,9 Millionen Euro (974 Mio. Ringgit) ein Jahresergebnis von umgerechnet ca. 2,3 Millionen Euro (11,4 Mio. Ringgit) erwirtschaftet. Das positive Ergebnis aus dem Vorjahr in Höhe von umgerechnet ca. 1,8 Millionen Euro (9 Mio. Ringgit) konnte somit noch einmal um 27,8 Prozent gesteigert werden.

"Für das Geschäftsjahr 2021 gehen wir aktuell von einem erfreulichen Verlauf der Schulsaison aus, dank auch unserer kreativen Neuheiten wie der Kreativfabrik, dem griffix Schulzirkel und dem ilo Füllhalter. Somit ist in diesem Jahr von einer stabilen Weiterentwicklung unseres Unternehmens auszugehen", sagt Claudio Esteban Seleguan, Geschäftsführer der Pelikan Vertriebsgesellschaft/CEO der Pelikan Gruppe und ergänzt: "Insgesamt steht der Pelikan Konzern auf soliden und profitablen Beinen. Die Entwicklung und der weitere Ausbau unserer starken Marken sind im unternehmerischen Fokus und sorgen für Stabilität, Orientierung und Vertrauen bei unseren Handelspartnern und Verbrauchern. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft."



Über Pelikan



Kompetenz seit Generationen



Über 183 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".



Pelikan im Internet: http://www.pelikan.com und

https://de-de.facebook.com/pelikan.de



