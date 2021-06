Havn Life Sciences unterzeichnet Liefervereinbarung mit Cannabis-Innovator Allied Health

HAVN Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0) freut sich sehr bekannt zu geben, dass es eine Liefervereinbarung (die Liefervereinbarung) mit der Firma Allied Health (OTCQB: ALID) unterzeichnet hat. Allied Health ist ein Innovator der Cannabis- und Psychedelikabranche, der sich ganzheitlich mit der medizinischen Forschung, Kultivierung und Verarbeitung beschäftigt, eigene Produkte entwickelt und naturheilkundliche Produkte vertreibt.

Allied Health ist derzeit mit der Entwicklung von Psilonex RX-Kapseln befasst. Dabei handelt es sich um eine eigene Formulierung aus Psilocybin, Cordyceps, Lion's Mane (Igelstachelbart), Vitamin B und anderen Inhaltsstoffen, welche die Firma ihrer Patientenkohorte aus 300 Kriegsveteranen, Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungsdienstkräften, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und ähnlichen psychischen Problemen leiden, zur Verfügung stellen wird. Allied Health bemüht sich derzeit um eine Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt 56 des kanadischen Suchtmittelgesetzes für die Verwendung von Psilonex RX-Kapseln bei seiner Patientenkohorte. Laufende Forschungsarbeiten und Datenerhebungen für die zukünftige Produktentwicklung sind geplant.

"Wir freuen uns wirklich sehr darüber, Allied Health in unsere immer länger werdende Liste von Lieferpartnern einreihen zu können," erklärt Tim Moore, CEO von HAVN Life. "An unserem Lieferpartner-Netzwerk, zu dem die Firmen Revive Therapeutics, The Heroic Hearts Project, Health Tech Connex, ATMA und jetzt auch Allied Health zählen, zeigt sich deutlich, wie sehr die Branche unser Geschäftsmodell einer End-to-End-Lieferkette für psychedelische Substanzen unterstützt. Wir planen, bereits in naher Zukunft sämtliche Lizenzen für die Inbetriebnahme unserer Anlage in Vancouver einzuholen, und dieser neue Aspekt im Rahmen der Produktion eröffnet uns enorme Umsatzmöglichkeiten," fügt er hinzu.