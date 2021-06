Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 1,99 EUR ausgelotet. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Nel ASA.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

