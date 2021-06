KAP AG: ERFOLGREICHER VERKAUF DES IT/SERVICES-SEGMENTS AUS STRATEGISCHEN GRÜNDEN UND KONZENTRATION AUF DAS KERNGESCHÄFT - Kaufpreis von rund 22 Mio. EUR zur Wachstumsfinanzierung - Konsequente Nutzung von attraktiven M&A-Opportunitäten am Markt - Ausblick für 2021 bestätigt: Umsatz zwischen 300 und 330 Mio. EUR und normalisiertes EBITDA zwischen 27 und 33 Mio. EUR (ohne it/services -Segment) am oberen Ende der angekündigten Spannen

Fulda, 29. Juni 2021 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute den Verkauf ihres Segments it/services erfolgreich abgeschlossen. Nachdem mit Wirkung zum 1. Januar 2021 bereits die Tochtergesellschaft MEHLER Engineering und Service GmbH an das bisherige Management veräußert wurde, hat KAP heute eine Vereinbarung über die Veräußerung der it-novum GmbH ("it-novum") zum 30. Juni 2021 an eine Konzerngesellschaft der Allgeier SE unterzeichnet. Der Kaufpreis (Enterprise Value) beläuft sich auf rund 22 Mio. EUR und ergibt ein Multiplikator von 9,5 auf das normalisierte EBITDA.

Optimierung des finanziellen Spielraums zum Ausbau der industriellen Kernsegmente

Nach dem erfolgreichen Verkauf der nicht strategisch relevanten Liegenschaft am Standort Fulda diesen Jahres, konnte jetzt als nächster Schritt der Verkauf it/services realisiert werden. Dadurch hat die KAP den Verkauf des Segments it/services abgeschlossen und damit ein wesentliches Element der strategischen Initiative von KAP im Rahmen des "Accelerate" Programms umgesetzt, welches den Beteiligungensfokus noch stärker auf margenstarke Industrieunternehmen in attraktiven Nischenmärkten legt. Die zufließenden Erlöse sollen daher inbesondere für gezielte wachstumsstarke Add-on-Akquisitionen in den Kernsegmenten eingesetzt werden.