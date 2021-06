SRH AlsterResearch AG Update: Formycon - Teva neuer Vermarktungspartner; KAUFEN

Formycon AG (Update)

Health Care

MCap EUR 690m

BUY, PT EUR 80.00 (+27% potential)

Research update (German only)

Unmittelbar bevor Formycon mit Wiedereinreichung der Zulassungsunterlagen für FYB201 bei der FDA dem Marktauftritt in den USA näherkommt, ist jetzt der Startschuss für die Kampagne in Europa erfolgt. Mit Teva ist genau jener Vermarktungspartner gewonnen, der die Aussicht auf einen durchschlagenden Erfolg maximiert. Für Juli 2022 werden erste Produktverkäufe in Europa angepeilt, denn dann wird auch dort der Patentschutz für das Referenzprodukt (Handelsname: Lucentis®) entfallen. Praktisch parallel zur Vermarktungsvereinbarung mit Teva ist zudem die Einreichung des Zulassungsantrags bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) kommuniziert worden. Aus einem unveränderten Kursziel von EUR 80,00 leiten wir die Bekräftigung unserer Kaufempfehlung für die Formycon-Aktie ab.

For 5 current investment ideas, check our Weekly Screener. This week we are looking for stocks that offer growth at a reasonable price.

Please note that AlsterResearch publishes MiFID II compliant research only. For a detailed discussion on MiFID II, please visit https://www.research-hub.de