VW-Aufsichtsratschef für Aufbau deutsch-österreichischen E-Ladenetzes

WOLFSBURG/WIEN (dpa-AFX) - VW -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch schlägt angesichts des schleppenden Ausbaus der Lademöglichkeiten für Elektroautos eine gemeinsame Initiative von Deutschland und Österreich vor. "Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir schon heute an der Vernetzung der E-Mobility-Infrastruktur arbeiten würden", sagte er zu einem möglichen koordinierten Vorgehen beider Staaten in dieser Frage. Eine "länderübergreifende, nutzerfreundliche Infrastruktur" könne hilfreich sein. Pötsch sprach das Thema am Dienstag in der Begrüßungsrede einer Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Deutschen Handelskammer in Österreich an, deren Präsident er ist.

Die Bundesregierung fördert die Erweiterung des Ladepunkte-Angebots mit Milliarden, Autobauer investieren in firmeneigene Netze und sind Teil von Industriekonsortien für das "Stromtanken" an Fernstrecken. Das nötige Ausbautempo fällt nach Beobachtung vieler Branchenkenner bisher aber hinter die zunehmende Nachfrage nach E-Fahrzeugen zurück.