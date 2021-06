Takeda meldet die Veröffentlichung des Geschäftsberichts in Form 20-F für das Geschäftsjahr 2020

Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda“) (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, den Geschäftsbericht in Form 20-F für das am 31. März 2021 beendete Geschäftsjahr (der „Geschäftsbericht“) bei der US-Börsenaufsicht (die „SEC“) eingereicht zu haben. Takeda hat den Geschäftsbericht am 29. Juni 2021 bei der SEC eingereicht. Der Geschäftsbericht steht auf der Website von Takeda zur Verfügung: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/.

Darüber hinaus stellt Takeda jedem Aktionär auf Anfrage kostenlos ein Druckexemplar des Geschäftsberichts, einschließlich des jüngst vollständig geprüften Jahresabschlusses, zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich dazu per E-Mail an Takeda Investor Relations unter takeda.ir.contact@takeda.com.