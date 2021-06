DGAP-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

SUNfarming GmbH: Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 bis Ende Juli 2021 geplant



29.06.2021 / 16:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SUNfarming GmbH: Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 bis Ende Juli 2021 geplant



Erkner, 29. Juni 2021 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, gibt bekannt, dass die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 über den 30. Juni 2021 hinaus andauern werden. Die am 9. Juni 2021 kommunizierten vorläufigen Geschäftszahlen 2020 sind weiterhin gültig.



Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2020 auf der Unternehmenswebsite unter www.sunfarming.de/ir soll voraussichtlich bis Ende Juli 2021 erfolgen. Der wesentliche Grund für den neuen Veröffentlichungstermin ist die besondere Arbeitsbelastung der bei der Erstellung des Jahresabschlusses unterstützenden Steuerberatungsgesellschaft durch die bei nahezu allen Steuerberatungsgesellschaften sprunghaft gestiegenen Anträge für die Überbrückungshilfe III aus den staatlichen Corona-Hilfsprogrammen. Die Geschäftsführung akzeptiert den Umstand, dass existenzbedrohte Corona-Geschädigte Vorrang vor wirtschaftlich stabilen Unternehmen wie der SUNfarming haben. Aufgrund des neuen Veröffentlichungstermins wird sich gemäß § 17 (3) der Anleihebedingungen für die Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UP9) der Zinssatz für die Zinsperiode vom 16. November 2021 bis zum 15. Mai 2022 um 1 Prozentpunkt von 5,5 % p.a. auf 6,5 % p.a. erhöhen.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de



Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de