Nel ASA ist heute im Bullenmodus. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 2,06 EUR hingeblättert werden. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufbäumen?

Mit dem Anstieg auf über 2,06 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Im Chart waren bisher 1,99 EUR dieser markante Wendepunkt. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Wer von der Aktie ohnehin überzeugt ist, für den ist der aktuelle Anstieg vermutlich Wasser auf die Mühlen.

Fazit: Diese Nel ASA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.