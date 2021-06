Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow holt auf - S&P und Nasdaq-Börsen mit neuen Rekorden An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial hinkt allerdings noch hinterher, auch wenn er mit plus 0,39 Prozent auf 34 417,04 Punkte aktuell am deutlichsten zulegt. Der …