Jetzt wird es interessant: Ein Partner aus der Erdgasindustrie will auf die Lösung von Pond setzen!

Wie Pond mitteilt, hat die kanadische CSV MIDSTREAM Solutions Corp. aus Calgary den Auftrag für eine technische Studie zum Bau einer integrierten Algenzuchtanlage erteilt. CSV Midstream ist ein in Calgary ansässiges Erdgas- und Flüssiggas-Infrastrukturunternehmen, das die Nachhaltigkeit der westkanadischen Erdgasindustrie verbessern möchte. CSV Midstream bietet nach eigener Aussage innovative Lösungen beim Engineering, Design, Bau, Betrieb und Management von Erdgasanlagen und betreobt drei Anlagen in Alberta. Die Partnerschaft mit CSV Midstream bietet Pond perspektivisch die Möglichkeit, sich im Öl- und Gassektor zu etablieren.

Pond und CSV Midstream haben einen Letter of Intent (LOI) für die anfängliche technische Studie unterzeichnet. Der LOI umfasst das Design und den Bau einer Algenanlage, die Emissionen aus einer der Erdgasanlagen von CSV in der Nähe von Grande Prairie, Alberta, nutzt. Nach Abschluss der technischen Studie und einer positiven endgültigen Investitionsentscheidung von CSV würde die erste Entwicklungsstufe eine Algenanlage sein, die Pond zur Produktion des algenbasierten Antioxidans Astaxanthin nutzen würde. Pond würde die technischen Dienstleistungen, die firmeneigene Ausrüstung und die betriebliche Unterstützung bereitstellen. Pond und CSV gehen davon aus, dass nach erfolgreicher Fertigstellung der ersten Stufe weitere Scale-up-Möglichkeiten bestehen, um mehr Kohlenstoffemissionen zu absorbieren.

Grant Smith, Präsident und CEO von Pond, sagte: "Der Abschluss dieses LOI mit CSV ist ein weiteres Beispiel für die Bedeutung der vertikal integrierten Plattform von Pond. Die vorgeschlagene Algenanlage würde unsere Versorgung mit Astaxanthin aus kanadischem Anbau für Pond Naturals verbessern. Pond verfügt über die umfassende technische Expertise, um die Ausführung beim Bau, Betrieb und der Wartung dieser zukünftigen Algenanlage sicherzustellen, und wir sind begeistert, mit CSV zusammenzuarbeiten. CSV ist als werteorientiertes Unternehmen der perfekte Partner, um die Technologie von Pond in Alberta zu testen, und wir glauben, dass dies der Beginn einer von Meilensteinen geprägten Beziehung ist."

Daniel Clarke, CEO von CSV, sagte: "CSV wurde auf den Prinzipien der Förderung innovativer und neuer Technologien gegründet, die wir zur Förderung der Nachhaltigkeit in ganz Alberta einsetzen, mit maximaler Wirkung und Skalierbarkeit. Wir haben uns für Pond entschieden, um weiterhin einen positiven Einfluss auf die Gemeinden, in denen wir arbeiten, und unsere natürliche Umwelt zu haben. Wir sind bestrebt, der führende Anbieter von Midstream-Lösungen zu sein und durch nachhaltige Geschäftspraktiken gemeinsame Werte zu schaffen, und diese Beziehung mit Pond spiegelt diese Einstellung wider."

Fazit: Die Partnerschaft mit einem kompetenten Industriepartner aus dem Erdgas- und Kraftwerkssektor bietet für Pond die lang ersehnte die Chance, die Vorteile seiner Technologie unter realen Industriebedingen zu demonstrieren. Im Idealfall würden beide Partner profitieren: CSV könnte den CO2-Ausstoß seiner Kraftwerke reduzieren. Pond würde für den eigenen Vertrieb größere Mengen an wertvollem Astaxanthin für sein Nahrungsergänzungsmittelgeschäft gewinnen. Steht die Referenzanlage erst einmal und funktioniert, dann öffnet sich perspektivisch die Chance auf den Einstieg in die gesamte Öl- und Gasindustrie in Kanada und darüber hinaus. Die Erkenntnis lautet: CO2 ist Pflanzennahrung! Vielleicht werden Kraftwerke, deren wertvolles Verbrennungsprodukt CO2 ungenutzt in die Atmosphäre entweicht, eines Tages gar nicht mehr erlaubt sein.

