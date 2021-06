Grenada, das Gewürz der Karibik, wird zur ersten „Kulinarischen Hauptstadt" der Welt ernannt

Die Integration von Gewürzen in Grenadas Küche hat zu einem insgesamt robusten und geschmackvollen nationalen Nahrungsmittelprofil geführt. Von der gehobenen Küche bis hin zu zwanglosen Strandrestaurants und sogar Straßenessen, es ist unbestreitbar, dass die Grenadier einen Geschmack und ein Gespür für leckeres Essen haben. Die Inseln sind perfekt positioniert als kulinarische Hauptstadt, mit ihren vielen unverwechselbaren kulinarischen Vorzügen, die es zu präsentieren gilt. Beispiele sind die Tradition des Saraka, das Nationalgericht „Oil Down", Schokolade, Muskatnusseis, handgefertigte Rumsorten und natürlich die vielen Verwendungsmöglichkeiten der Gewürze auf der Insel - sowohl in der Küche als auch für medizinische und Wellness-Zwecke.

Nun, da Grenadas einzigartige kulinarische Kultur offiziell anerkannt ist, ist die GTA bereit, das Reiseziel an „Foodie-Reisende" zu vermarkten und das kulinarische Tourismusangebot der Insel weiter zu entwickeln und Grenada auf die Landkarte für Verbraucher zu setzen, die für einzigartige und unvergessliche Essens- und Getränkeerlebnisse reisen.

Erik Wolf, Geschäftsführer der World Food Travel Association,, der weltweit führenden Autorität auf dem Gebiet des kulinarischen Tourismus, sagte: „Kleinere Reiseziele wie Grenada brauchen jeden Wettbewerbsvorteil, und das ist es, was Kulinarische Hauptstädte bietet. Erfahrene, kulinarisch interessierte Reisende fügen Ziele wie Grenada gerade jetzt ihrer Bucket List hinzu und warten sehnsüchtig darauf, wann sie wieder reisen können."

Das Programm „Kulinarische Hauptstädte" akkreditiert die in Frage kommenden Reiseziele durch ein strenges Bewerbungsverfahren. Bei dem Programm geht es um viel mehr als nur darum, Anerkennung zu verdienen. Erfolgreiche Reiseziele erhalten außerdem Marketing- und Strategieunterstützung für das kommende Jahr, damit sie ihren neuen Namen in ihrem Destinationsmarketing einsetzen können. Und für Reisende, die Essen und Trinken lieben, bietet die Bezeichnung „Kulinarische Hauptstädte" neue Möglichkeiten mit wenig besuchten Zielen, was genau das ist, was Reisende jetzt nach der Pandemie suchen.

Interessante Reiseziele können sich an die WFTA wenden, um eine akkreditierte kulinarische Hauptstadt zu werden.

INFORMATIONEN ZU GRENADA

Grenada umfasst drei Inseln in einem einzigartigen Reiseziel, das in der südlichsten Region der Karibik liegt. Mit 50 weißen Sandstränden von Weltklasse, 15 atemberaubenden Wasserfällen, unzähligen Wanderwegen und 60 unvergesslichen Tauchplätzen, darunter das größte Schiffswrack der Karibik und der erste Unterwasser-Skulpturenpark der Welt, sowie einem unvergleichlichen Charme und einer warmen und freundlichen Gastfreundschaft, genießt jeder Besucher ein nahtlos auf ihn zugeschnittenes „Pure Grenada"-Erlebnis jenseits des Außergewöhnlichen.

INFORMATIONEN ZU WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

Die WFTA ist eine Non-Profit-Organisation, die 2001 von Erik Wolf, dem derzeitigen Geschäftsführer, gegründet wurde. Sie gilt als die weltweit führende Autorität für kulinarischen Tourismus (auch bekannt als Gastronomietourismus). Die Mission der WFTA ist es, kulinarische Kulturen durch Gastfreundschaft und Tourismus zu erhalten und zu fördern. Jedes Jahr bietet die Organisation professionelle Programme und Dienstleistungen für 200.000 Fachleute in über 150 Ländern an.

Pressekontakt: Erik Wolf (+44) 7827 582 554 help@worldfoodtravel.org