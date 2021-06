Compliance Solutions Strategies führt die Vorhandelsüberwachung von Positionslimits ein

New York (ots/PRNewswire) - Erste Intraday-Compliance-Fähigkeit für die

Auftragsbildung im Markt



Compliance Solutions Strategies ("CSS"), eine führende RegTech-Plattform, die

technologiegestützte Lösungen anbietet, die es Finanzdienstleistern ermöglichen,

verbindliche regulatorische Compliance-Anforderungen zu erfüllen, gab heute die

Einführung der ersten Vorhandelslösung für die Überwachung von Positionslimits

auf dem Markt bekannt.



Vermögensverwalter stehen vor anhaltenden Herausforderungen bei der genauen und

zeitnahen Überwachung ihrer Anlagepositionen, die sich aus den sich ständig

ändernden Vorschriften und der Komplexität bei der Beschaffung von

börsenbedingten Limits ergeben. Die CSS-Lösung zur Überwachung von

Positionslimits automatisiert die Verfolgung von börslichen und

aufsichtsrechtlichen Limits für Futures, Optionen und andere derivative

Instrumente vollständig. Die Plattform liefert täglich Positionslimits und

Verantwortlichkeitsstufen für mehr als 50 Börsen, zusätzlich zu den CFTC- und

MiFID II-Limits, und nutzt dabei die Automatisierungstechnologie und eine API,

die sich direkt in Auftragsmanagementsysteme integrieren lässt. Vor- und

Nachhandelsüberwachungsfunktionen für Positionslimits ermöglichen es

institutionellen Vermögensverwaltern und Hedgefonds, vorausschauende

Anlagestrategien mit vollständiger Transparenz während des gesamten Handelstages

zu entwickeln.





Die Aufnahme von Vorhandelskontrollen für Positionslimits stärkt die Positionvon CSS als erstklassiger Anbieter von RegTech-Lösungen für dieInvestment-Management-Branche mit einem umfassenden und globalen Angebot für dieÜberwachung von Investitionen zur Einhaltung von Positionslimits,Schwellenwerten für die Offenlegung von Aktionären, Vorschriften für sensibleBranchen und Anforderungen an Daten zu ausstehenden Aktien von Emittenten."Die Überwachung von Positionslimits wurde traditionell nur nach dem Handel oderüber ein Auftragsmanagementsystem durchgeführt, das nicht dafür ausgelegt ist,diese Limits in Echtzeit zu überwachen und Trades vor der Ausführunganzupassen", so Ronan Brennan, Chief Product Officer von CSS. "Einzigartig aufdem Markt, ermöglicht das Vorhandelssystem von CSS für die Überwachung vonPositionslimits den Marktleitern und Portfoliomanagern die Erstellung vonAufträgen und die Überprüfung der prognostizierten Abschlüsse anhand derentsprechenden Limits. Die Implementierung dieser Kontrollen in Echtzeitermöglicht es einer Firma, ihre Investitionsmöglichkeiten zu maximieren undgleichzeitig den regulatorischen Änderungen voraus zu sein und die damitverbundenen Risiken zu minimieren."Informationen zu CSS:CSS ist ein zuverlässiger globaler RegTech-Partner, der auf einzigartige Weiseinnovative, technologiegetriebene Lösungen zusammenbringt, umFinanzdienstleistungsunternehmen dabei zu unterstützen, einen klaren undstrategischen Weg durch den komplexen und fragmentierten globalenRegulierungsraum zu finden. Unsere Lösungen und Dienstleistungen helfenUnternehmen, die gesetzlichen Fristen einzuhalten und gleichzeitig dieCompliance-Daten, Abläufe und Technologien zu optimieren. CSS deckt einkomplettes Spektrum an globalen Compliance-Disziplinen ab:Fondsberichterstattung, Transaktionsberichterstattung, Investitionsüberwachung,Compliance-Management, Compliance-Services und Managed Services mit einemergänzenden, zentralisierten Ansatz für das strategische Management vonregulatorischen Daten, genannt RBOR (Regulatory Book of Record). Das Unternehmenbetreut derzeit über 600 Software-Kunden im Finanzdienstleistungsbereich,darunter Hedge-Fonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsadministratoren,einschließlich Tier-1-Institutionen auf der Kauf- und Verkaufsseite. CSSunterhält eine globale Präsenz in Nordamerika und Europa mit Niederlassungen inNew York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationen zu CSSfinden Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3209478-1&h=1347265813&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3209478-1%26h%3D1504358044%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cssregtech.com%252F%26a%3Dwww.cssregtech.com&a=www.cssregtech.com .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3209478-1&h=2374233726&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3209478-1%26h%3D2232600778%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F748098%252FCSS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F748098%2FCSS_Logo.jpg)Pressekontakt:Natalie SilvermanMarketingleiterinCompliance-Lösungsstrategien+1 646-952-2514Natalie.Silverman@cssregtech.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/132424/4955460OTS: Compliance Solutions Strategies