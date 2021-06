Cynosure feiert 30 Jahre Innovation

Westford, Mass. (ots/PRNewswire) - Führendes Unternehmen im Bereich Ästhetik

erreicht Meilenstein bei der Fokussierung auf künftige Innovationen bei der

Hautästhetik, die helfen, in jedem Menschen Beautiful Energy (Schöne Energie)

freizusetzen.



Seit 1991 ist Cynosure auf dem Gebiet Schönheitsästhetik führend. Es wird eine

umfassende Palette professioneller ästhetischer Geräte und Behandlungen

angeboten, die auf eine Vielzahl von Patientenbedürfnissen zugeschnitten sind.

Aus Anlass des 30. Geburtstages des Unternehmens im Juli dieses Jahres startet

Cynosure eine einmonatige Feierlichkeit, in deren Mittelpunkt die umfangreichen

Beiträge des Unternehmens zur Welt der energiebasierten Geräte und die erneute

Fokussierung auf zukünftige Innovationen stehen, die dabei helfen, die Beautiful

Energy in jedem Menschen freizusetzen.







Pioniergeist hat Cynosure zu dem führenden Unternehmen gemacht, das es heute

ist", sagte Todd Tillemans, Chief Executive Officer von Cynosure. "Von

branchenführenden Geräten - wie Potenza(TM) und PicoSure® - bis zu Erweiterungen

unserer erstklassigen Plattformen - wie TempSure® - zielt alles, was wir tun,

darauf ab, das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu

geben, das wahre Potenzial ihrer Haut zu entfalten. Wir freuen uns darauf, auch

neue chirurgische Innovationen auf den Markt zu bringen, die unser Engagement

unterstützen, Patienten mit minimal-invasiven und nicht-invasiven Verfahren

hervorragende klinische Ergebnisse zu liefern."



Um sein Engagement für die Aufklärung der Verbraucher zu unterstreichen, nämlich

ihnen zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, startet Cynosure auch eine

neue Website für Verbraucher https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3209870-1&h=399

8058154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3209870-1%

26h%3D2457665172%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aestheticsbycynosure.com%252F%26a%

3Dwww.aestheticsbycynosure.com&a=www.aestheticsbycynosure.com , und eine starke

Markenidentität, die sich um das Konzept der Beautiful Energy dreht. Die Mission

des Unternehmens ist es, mit erstaunlichen Dienstleistern auf der ganzen Welt im

Bereich Gesundheit zusammenzuarbeiten und ihnen unsere bahnbrechenden

wissenschaftlichen Erkenntnisse in den Bereichen Hautpflege, Innovation und

Expertise zur Verfügung zu stellen, und gemeinsam setzen wir die Beautiful

Energy in jedem Menschen frei.



"Beautiful Energy ist unser Mantra. Es ist eine mächtige, unbeschreibliche

Kraft, die entsteht, wenn das, was man innerlich fühlt, mit dem übereinstimmt,

was man äußerlich sieht", sagte Katie Cheng, Chief Marketing Officer von Seite 2 ► Seite 1 von 2



