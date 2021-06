Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Cherry Unspektakuläre Erstnotiz – Kaum Privatinvestoren dabei Seit heute notieren die Aktien von Cherry an der Börse. Der Börsengang fand am Prime Standard der Frankfurter Börse statt. Am Morgen liegt der erste Kurs der Aktien bei 32,00 Euro. Dies entspricht exakt dem Ausgabepreis beim IPO. Viel Bewegung gibt …