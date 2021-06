Schalke verkauft E-Sport-Startplatz für 26,5 Millionen Euro Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.06.2021, 17:28 | 33 | 0 | 0 29.06.2021, 17:28 | GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Der FC Schalke 04 verkauft seinen Startplatz in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC an die E-Sport-Organisation BDS aus der Schweiz. Wie die Gelsenkirchener am Dienstag mitteilten, bringt der Deal dem klammen Fußballverein 26,5 Millionen Euro. 2019 kostete der Slot in der Franchise-Liga acht Millionen Euro. "Es ist kein Geheimnis, dass die Corona-Situation und der eingetretene Abstieg den Verein wirtschaftlich vor eine große Herausforderung stellen", sagte Schalkes Chief Gaming Officer Tim Reichert im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf hätten schon im Herbst 2020 begonnen, als sich das schlechte Abschneiden in der Fußball-Bundesliga andeutete. Insgesamt habe die Zahl der Interessenten für den Liga-Slot im zweistelligen Bereich gelegen. Deutsche Fußball-Clubs seien allerdings nicht darunter gewesen. Trotz der äußert rentablen Investition schmerzt der Verkauf des Startplatzes. Schalke gilt als Vorreiter unter den Fußballvereinen, was das E-Sport-Engagement angeht. Und auch sportlich lief es für die Königsblauen in der LEC nicht schlecht. "Wir haben alle gehofft, dass es vielleicht noch eine andere Lösung gibt", sagt Reichert. "Der Verkaufspreis hilft dem Verein finanziell sehr. Wir haben einen sehr profitablen Abschluss erzielt. Darüber sind wir natürlich glücklich. Bei mir persönlich schwingt aber auch Trauer und Wehmut mit." Auch für Reichert setzt der Verkauf einen Schlusspunkt. Nach Ende der Saison, die je nach Leistung der Knappen noch bis mindestens August geht, verlässt der Chief Gaming Officer seinen Posten./wck/ng/fm/DP/men







