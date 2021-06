RBC belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Tom Narayan senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Autosparte im zweiten Quartal. Eine höhere Prognose für das Ebit im Lastwagen- und Mobility-Geschäft gleiche dies aber aus, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / 10:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2021 / 10:04 / EDT





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler AG! Werbung Long Long Basispreis 71,60€ Hebel 15,00 Ask 0,53 Zum Produkt Short Short Basispreis 81,04€ Hebel 15,00 Ask 0,54 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.