Aragen gibt Erweiterung der Forschungsvereinbarung mit Boehringer Ingelheim bekannt

Aragen Life Sciences (ehemals GVK BIO), ein führendes Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Hyderabad, Indien, gibt die Ausweitung seiner Forschungsvereinbarung mit Boehringer Ingelheim bekannt, mit dem Ziel, die Forschungspipeline von Boehringer Ingelheim voranzutreiben.

Diese vorrangige Partnerschaft ermöglicht es Boehringer Ingelheim, einem führenden forschenden Pharmaunternehmen, verschiedene Design-Elemente zu integrieren, eine breite Palette von Chemotypen zu synthetisieren, zu profilieren und anschließend in kurzen Optimierungszyklen in Bezug auf wichtige interessante Ziele zu charakterisieren. Die Partnerschaft ermöglicht darüber hinaus ein integriertes Up-Scaling von Substanzen für größere vorklinische Studien. Die Partnerschaft umfasst außerdem das biologische Screening geeigneter chemischer Komponenten, um die Entscheidungsfindung mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit voranzutreiben. Aragen wird einen beachtlichen Teil seines Campus in Hyderabad zur Unterstützung dieser Allianz zur Verfügung stellen.