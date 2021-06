Anterra Capital verkündet Erstabschluss über 175 Mio. US-Dollar für zweiten globalen Ernährungs- und Agrartechnologiefonds

Anterra Capital („Anterra“), die internationale, auf Ernährung und Landwirtschaft spezialisierte Risikokapitalgesellschaft, hat heute den ersten Abschluss ihres zweiten Fonds für Lebensmittel- und Agrartechnologie, Anterra F&A Ventures II, bekannt gegeben und dabei 175 Mio. US-Dollar eingeworben, was die angestrebte Fondsgröße übertrifft. Dank der positiven Marktresonanz auf die Mission und Strategie des Fonds strebt Anterra eine Aufstockung des zweiten Fonds an und erwartet den endgültigen Abschluss im dritten Quartal 2021.

Anterras einzigartiger Anlageansatz überzeugte eine renommierte und abgestimmte Gruppe langfristig orientierter globaler Anleger mit kontinuierlicher Unterstützung von Eight Roads Ventures, das von Fidelity unterstützt wird, und Rabo Investments, dem firmeneigenen Investmentarm der größten globalen Lebensmittel- und Landwirtschaftsbank aus den Niederlanden - Rabobank, Engagements in dem Fonds einzugehen. Zu den neuen Anlegern gehören Novo Holdings, ein führender globaler Life-Science-Investor mit Sitz in Dänemark, Tattarang, eine der größten privaten Investmentgruppen Australiens, ferner die Holdinggesellschaft der privaten Geschäftsinteressen der Familie Forrest, sowie weitere angesehene Family Offices, Staatsfonds und staatliche Anleger, die eine globale Präsenz über mehrere Kontinente hinweg bieten.

Anterra sieht es als seine Aufgabe, in Unternehmen zu investieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die unsere lebenswichtige Nahrungsmittelwirtschaft durch biotechnologische und digitale Innovationen in den Bereichen Saatgutwissenschaft, Tiergesundheit und menschliche Ernährung verändern. Als forschungs- und wertorientierter Spezialinvestor kombiniert Anterra in einzigartiger Weise einen traditionellen Venture-Investment-Ansatz und „Venture Creation“, also den Aufbau und die Skalierung von transformativen Unternehmen, mit seiner tiefen Branchenkenntnis und seinem großen globalen Netzwerk als Pionier in diesem Bereich. Obwohl das Interesse der Anleger an der Lebensmittel- und Agrarindustrie wächst, bleiben die Frühphaseninvestitionen in diesem wichtigen Segment deutlich hinter denen anderer Schlüsselindustrien zurück. Zum Vergleich: weniger als die Hälfte der Investitionen in den Pharma- & Biotechnologie-Sektor (~40 Mrd. USD) und etwa ein Fünftel der Venture-Investitionen in Software (~100 Mrd. USD).