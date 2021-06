Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) - Die Kölner Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich(https://ru.law/kanzlei/) , Pioniere im Dieselabgasskandal, weisen auf einemündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof am heutigen Tage hin (BGH VI ZR128/20). In der Angelegenheit geht es um einen Mercedes-Benz C 220 CDI EU 5 (OM651) (https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#motor) , dender von Rogert & Ulbrich vertretene Kläger 2012 zum Preis von 34.958,99 EURerwarb. Die BGH-Anwälte Scheuch & Lindner vertraten den Kläger vor dem BGH.Der Kläger ist der Auffassung, dass das Fahrzeug über mehrere illegaleAbschalteinrichtungen verfügt, die vorsätzlich und sittenwidrig verbaut wordenwaren und macht Schadenersatzansprüche aus vorsätzlich sittenwidriger Schädigunggemäß § 826 BGB geltend. Im Einzelnen ließ der Kläger vortragen, dass das vonihm erworbene Fahrzeug eine temperaturgeführte Abschalteinrichtung aufweise, diedazu führe, dass das Fahrzeug nur im Rahmen vordefinierterAußentemperaturintervalle die gesetzlich vorgeschriebenen NoX-Emissionswertenach der EU 5 -Norm erreiche. Zum Anderen habe die Beklagte diese Tatsache damitzu vertuschen versucht, das sie das gesetzlich vorgeschriebeneOn-Board-Diagnosesystem dahingehend manipuliert habe, dass die vorgeschriebeneMeldung über die Motorkontrollleuchte bei Überschreitung der zulässigenAbgaswerte unterbleibt. Daraus ergebe sich, dass die Beklagte gewusst habe, dassdie temperaturgeführte Abschalteinrichtung rechtswidrig war und sie dieprüfenden Behörden und den Kläger täuschen wollte, woraus sich dieSittenwidrigkeit des Verhaltens ergebe. Ferner wies der Kläger schriftsätzlichauf eine weitere Abschalteinrichtung hin, die sogenannteKühlmittelsolltemperaturregelung. Im Herbst 2018 hatte das Kraftfahrt-Bundesamtein formelles Anhörungsverfahren wegen des Verdachts einer weiterenAbschaltvorrichtung gegen die Beklagte eingeleitet.Dabei aktiviert eine Software-Funktion eine spezielle Temperaturregelung("Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung"), die den Kühlmittelkreislauf künstlichkälter hält und die Aufwärmung des Motoröls verzögert.Nur dadurch bleiben die Stickoxid-Werte auf dem Prüfstand unterhalb dergesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Im realen Fahrbetrieb hingegen wirddiese Funktion deaktiviert und der gesetzliche Grenzwert von 180 mg/km deutlichüberstiegen. Festgestellt wurde die Softwarefunktion bei Emissionsmessungen aneinem Mercedes GLK 220 CDI(https://ru.law/expertise/abgasskandal/mercedes-benz-diesel/#modelle) mit dem -hier streitgegenständlichen - OM 651-Dieselmotor und Euro 5-Norm.Kurz darauf wurde bekannt, dass diese Abschaltvorrichtung nicht nur in OM