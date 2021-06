Die Zertifikate richten sich an Investoren mit kurzfristigen Anlagehorizonten für eine neutrale Positionierung – alle Produkte erzielen bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung attraktive Renditen.

Aktuell knabbert die Adidas-Aktie (DE000A1EWWW0) am 20-Jahres-Hoch vom Januar 2020: Auf diesem Niveau ist das Unternehmen mit 60,7 Mrd. Euro bewertet – das ist ein knappes Drittel des Branchenprimus Nike (204 Mrd. Euro). Nike hat am Freitag die Prognose für den Jahresumsatz auf über 50 Mrd. US-Dollar angehoben; die Aktie sprang darauf um 15 Prozent an und zog den Sektor nach oben. Mit Zertifikaten lässt sich – auch auf Höchstständen – ein defensiver Einstieg gestalten.

Discount-Strategien September und Dezember