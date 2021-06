Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Schluss Dax wieder im Aufwind nach Inflationsdaten Der Dax hat am Dienstag nach Inflationsdaten zeitweise Kurs in Richtung seines Rekordhochs genommen. Bis auf 50 Punkte kam er an seine vor gut zwei Wochen aufgestellte Bestmarke von etwas über 15 800 Punkten heran. Am Ende des Tages fiel das Plus …