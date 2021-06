mVISE AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 - Trendwende im ersten Halbjahr 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 3

* Vorläufige Zahlen 2020 vom 07.04.2021 bestätigt* Umsatz reduziert sich im Geschäftsjahr 2020 Corona-bedingt auf 19,0 Mio. EUR (Vorjahr: 21,5 Mio. EUR)* EBITDA in Höhe von -1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,4 Mio. EUR)* Kosteneinsparungsmaßnahmen umgesetzt - Vertriebsaktivitäten intensiviert* Abschreibung für das Produkt SaleSphere in Höhe von 0,4 Mio. EUR* Trendwende im ersten Halbjahr 2021: Positives EBITDA im ersten Halbjahr 2021 erwartetDüsseldorf, 29.06.2021. Die mVISE AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE0006204589) hat heute nach Börsenschluss ihren Bericht für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Die Wirtschaftsprüfer Rödl & Partner erteilten am heutigen Tage für den Konzern- und Einzelabschluss der mVISE AG einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Im Gesamtjahr 2020 belief sich der Umsatz, wie bereits am 7. April vorläufig bekanntgegeben, auf 19,0 Mio. EUR nach 21,5 Mio. EUR im Vorjahr.Das Geschäftsjahr 2020 war negativ von der COVID19-Pandemie geprägt. So haben Projektverschiebungen und Projektkürzungen im Bereich Expert-Services temporär zu einer geringeren Auslastungsquote geführt, die durch Kurzarbeit in den betroffenen Bereichen nicht kompensiert werden konnte. Auch bei den Produkten elastic.io und SaleSphere sind die Lizenzumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Der Vorstand hat bereits in Q4 2020 schnell, konsequent und nachhaltig mittels gezielter Gegenmaßnahmen reagiert. So konnten die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 9,3 % (831 TEUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwände um 20,1% (760 TEUR) gesenkt werden. Diese Kostensenkungen konnten jedoch die Umsatzeinbußen nicht vollständig kompensieren. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte -1,0 Mio. EUR nach 1,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019.