Insgesamt befindet sich Facebook noch immer auf Rekordjagd, nahezu wöchentlich stehen frische Bestmarken auf der Anzeigetafel der Börse. Aktuell steuert der Wert das Niveau um 369,00 US-Dollar und somit ein mittelfristiges Ziel gelegen am 138,2 % Fibonacci-Retracement an. Für den jüngsten Auftrieb sorgte ein Urteil eines US -Richters, wonach Facebook keine marktbeherrschende Stellung einnimmt und dadurch eine Zerschlagung sehr unwahrscheinlich wird - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber noch immer könnte sich ein Long-Investment selbst bei dem hohen Kurs auszahlen.

138,2 % Fibo naht

Aus dem Stand heraus könnte noch ein weiterer Anstieg bis zum 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 368,68 US-Dollar bevorstehen. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE8K01 ausgestattet mit einem Hebel von 19,5 könnten Anleger davon überproportional profitieren. Sollte jedoch Facebook ein Niveau unter dem EMA 50 bei aktuell 324,27 US-Dollar einnehmen, würden Rückschläge zurück auf 300,00 und darunter 288,58 US-Dollar sehr wahrscheinlich.