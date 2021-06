Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturdaten in den Fokus: Trotz eines leichten Rückgangs bleibt die Inflation in Deutschland vergleichsweise hoch. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni aufgehellt und ist auf den Stand kurz vor der Corona-Krise gestiegen.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 0,29 Prozent auf 3450,86 Punkte. Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft mit nur moderaten Umsätzen. Befürchtungen, dass die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in mehreren Regionen der Welt die globale Wirtschaftserholung ausbremsen könnte, sorgten für Zurückhaltung unter den Anlegern. Ein Marktanalyst verwies zudem auf abwartende Investoren vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Unter den Einzelwerten knüpften s Immo mit minus 2,17 Prozent an die Vortagesverluste an. Der Immobilienkonzern will nach dem Scheitern der Übernahmepläne der Immofinanz seine Stand-alone-Strategie umsetzen. CA Immo schlossen 0,14 Prozent leichter, während Immofinanz um 0,16 Prozent zulegten. Kurz nachdem die Immofinanz bei der s Immo mit ihrem Übernahmeangebot abgeblitzt ist, kommt es an der Unternehmensspitze zu einem Umbruch. Der Vorstandsvorsitzende Ronny Pecik ist zurückgetreten und hat sein Aktienpaket abgestoßen, wie die Immofinanz überraschend bekannt gab.

Erneut schwächer zeigten sich die Titel des Flughafen Wien mit einem Abschlag von 2,98 Prozent. Aktien aus der geplagten Touristikbranche gehörten bereits zu Wochenbeginn zu den Verlierern. Hier dominiert die Sorge über mögliche neuerliche Reisebeschränkungen, hieß es in einem Marktkommentar.

Auf der Gewinnerseite standen hingegen Zumtobel und zogen um 5,78 Prozent nach oben. Voestalpine zeigten sich mit plus 2,80 Prozent unter den Indexschwergewichten stark. Wienerberger schlossen um 1,75 Prozent fester./ger/szk/APA/jha