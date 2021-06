Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

The Grounds Hofmann stockt Anteil auf The Grounds Real Estate Development meldet eine Veränderung im Aktionärskreis: Armin H. Hofmann habe über eine Option ein The Grounds Aktienpaket von Deutsche Balaton erworben. Das Aktienpaket umfasst 15,16 Prozent der The Grounds Aktien. Hofmann …