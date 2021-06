Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Jeronimo Martins Says BlackRock Now Holds Over 2% of Voting Rights (PLX AI) – Jeronimo Martins says BlackRock now holds more than 2% of voting rights.BlackRock holds 629,293,220 voting rights of Jeronimo Martins