Deutsche Börse steigt mehrheitlich bei der Crypto Finance AG ein

Die Deutsche Börse AG erwirbt die Mehrheit an der Crypto Finance AG. Die Gesellschaft biete „als unabhängige Finanzgruppe unter konsolidierter FINMA-Aufsicht institutionellen und professionellen Kunden den Handel, die Verwahrung und die Anlage in digitale Assets an”, so der Börsenbetreiber zur neuen Tochtergesellschaft.Man schaffe damit einen direkten Einstiegspunkt für Investitionen im Bereich digitaler Assets, ...