PNE meldet den Baustart bei zwei Windpark-Projekten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Insgesamt haben die Anlagen eine Leistung von 30,4 Megawatt. „Beide Projekte sollen nach der Fertigstellung in den Eigenbetrieb der PNE-Gruppe übernommen werden. Die Inbetriebnahme der beiden Windparks, die erst im Mai 2021 in der Ausschreibung des Bundesnetzagentur Zuschläge erhielten, ist im kommenden Jahr vorgesehen”, so das ...