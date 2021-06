Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Grieg Seafood Sells Shetland Ops to SalMar / Leroy Seafood Venture (PLX AI) – Grieg Seafood ASA sells its Shetland operations for GBP 164 million.The buyer is Scottish Sea Farms Ltd. (“SSF”), a vertically integrated Scottish salmon farming company owned 50/50 by Lerøy Seafood Group ASA and SalMar ASA